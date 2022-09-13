В Дептрансе рассказали, как прошел День города в Москве

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы заявили, что на День города Москвы транспорт работал в усиленном режиме.

Фото: mos.ru mos.ru

Так, что с субботы на воскресенье метро и МЦК работали без ночного перерыва. При этом только с 22:00 до 5:00 пассажиры воспользовались транспортом почти полмиллиона раз.

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Также в Дептрансе сообщили, что всего в субботу на городском транспорте было совершено 8,3 млн поездок. Это почти на 1,1 млн (на 15%) больше, чем в прошлом году.

Кроме того, отмечается, что более 525 тыс. жителей и гостей города приехали на метро в центр столицы.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московский транспорт успешно справился с усиленной работой во время празднования Дня рождения столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечивали максимально комфортные и безопасные условия для поездок жителей и гостей города, а также провели свои праздничные мероприятия. В субботу на Московском транспорте совершено около 8,3 млн поездок. Хочу поблагодарить полицию Москвы за охрану порядка в дни празднования, а также жителей за то, что с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности», — отметил он.

В праздничные дни метро и МЦК воспользовались 5,44 млн человек (66%). Тогда как трамваи, электробусы и автобусы использовали 2,38 млн человек (29%). В свою очередь, на МЦД проехали 0,45 (5%) млн москвичей.

Самыми популярными станциями метро стали — «ВДНХ», «Китай-город», «Комсомольская», «Пушкинская». А на МЦД — Савеловская, Белорусская и Славянский Бульвар.

Ранее в Дептрансе рассказали, что пассажиры московского метро получили возможность заказать персонализированную транспортную карту «Тройка» с российским чипом, выбрав свой дизайн и фото. Персонализированную карту «Тройка» с российским чипом можно получить на стойках «Живое общение». Также такую карту можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней в приложении «Метро Москвы». Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что карты «Тройка» выпускаются полностью с российскими чипами. Мера принята по решению штаба мэра Москвы Сергея Собянина в целях поддержки экономики города.