Почти 650 тыс. москвичей выиграли в акции «Миллион призов»

Победителями акции "Миллион призов" стали почти 650 тыс. участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах муниципальных депутатов Москвы. Каждый третий онлайн-избиратель оказался в числе выигравших автомобиль либо баллы, которые можно потратить у партнеров акции.

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"Розыгрыши завершены. Победителями стали 646 100 человек, среди которых 100 человек выиграли автомобиль и 646 000 человек выиграли призовые баллы", - значится на сайте акции.

Акцию "Миллион призов" провели среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Победителям обещали направить SMS с описанием выигранного приза.

Всего в рамках акции "Миллион призов" разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также сотни тысяч сертификатов на 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. В их числе магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты "Тройка" или направить на благотворительность.

О выборах

Выборы муниципальных депутатов начались в Москве в 08:00 в минувшую пятницу и завершились в 20:00 в воскресенье. Горожане выбирали из более чем 5,7 тыс. кандидатов тех, кто займет 1 417 мандатов в советах 125 районов столицы. Проголосовать можно было не только очно, но и онлайн.