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36 минут назад

В Москве стал популярным новый формат работы

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В Москве стал популярным новый формат работы. С января по август в столице ввели в эксплуатацию 15 пространств для коворкинга площадью 104 тысячи квадратных метра, что на 30 процентов больше, чем за весь прошлый год. сообщает «Коммерсанта» со ссылкой на исследование Knight Frank.

В Москве стал популярным новый формат работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, до конца года в столице будут открыты еще 33 локации общей площадью 143 квадратных метра. В 2022 году общий ввод площадей может достигнуть 247 тысяч квадратных метров.

Эксперты отметили, что активный рост такого формата рабочих помещений происходит на фоне спада в сегменте классических офисов. В исследовании подсчитали, что за первые восемь месяцев этого года в Москве было введено всего 40 тысяч квадратных метров офисов, что стало одним из самых низких показателей за историю наблюдений.

Кроме того, активность операторов коворкингов частично подпитывается запросами со стороны собственников зданий, не знающих, что делать с пустующими площадями.

Ранее московский ресторатор озвучил принципы создания нового пространства в столице.

Новости Москвы,Коммерсант,
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