Мосгордума вернулась к работе после летнего перерыва

Московская городская дума возобновила работу после летнего перерыва. В осеннюю сессию депутатам предстоит внести изменения в устав столицы и утвердить проект городского бюджета, также планируется обсудить вопрос безопасности использования электросамокатов, сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"12 сентября стартовала осенняя сессия Мосгордумы. <…> Одна из важнейших задач - внесение изменений в устав города Москвы. Это обусловлено необходимостью приведения наших норм в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством", - сказал Шапошников.

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Он напомнил, что в 2020 году в Конституцию РФ и ряд других федеральных законов были внесены очень важные поправки, устанавливающие дополнительные гарантии прав граждан.

"Планируется расширить полномочия города Москвы по решению вопросов молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства. Кроме того, изменения в устав коснутся порядка официального опубликования столичных законов и многое другое", - пояснил спикер.

Кроме того, столичные парламентарии традиционно займутся утверждением проекта бюджета Москвы на 2023 год.

"Уже сейчас могу заверить: все социальные обязательства города перед москвичами будут сохранены. Возможно, в процессе обсуждения, рассмотрим и возможность дополнительной поддержки ряда категорий граждан. Для этого важно сохранить сильный и перспективный экономический блок", - заверил Шапошников.

Он добавил, что последние месяцы подтвердили наличие у Москвы необходимых для этого механизмов и инструментов.

"Уже более полугода наша страна испытывает беспрецедентное санкционное давление, при этом столичная экономика смогла выстоять и адаптироваться. Депутаты Мосгордумы включены в оперативную антикризисную работу. Наши инициативы в числе принятых в Москве мер по стабилизации ситуации", - заявил он.

Глава столичного парламента отметил, что в начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительственной комиссии сообщил, что в целом около трети всех федеральных мер были инициированы регионами.

"Созданная в столице система поддержки экономики позволяет не сокращать инвестиционный потенциал, поддерживать бизнес, запускать новые проекты, сохранять стабильность на рынке труда. Одновременно мы будем работать и над проектом бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования", - добавил он.

Контроль электросамокатов и поддержка индустрии

Кроме того, на контроле депутатов вопрос безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности, прежде всего электросамокатов.

"Этой осенью готовы рассмотреть вопросы, касающиеся введения специального обучения в московских школах вместе с представителями кикшеринговых компаний, правительством Москвы, родительской общественностью, ГИБДД. Речь идет о проекте "Уроки по вождению электросамокатов". Это лишь часть масштабной работы", - сказал Шапошников.

Он добавил, что в столичном парламенте создана профильная рабочая группа по вопросу поддержки креативных индустрий.

"Мы продолжим свою работу в данном направлении в разрезе мероприятий на 2022-2024 годы по развитию творческих индустрий в рамках работы по поддержке креативного сектора экономики. Это перспективный сектор экономики города, в котором задействованы тысячи молодых предпринимателей", - пояснил председатель Мосгордумы.

Также в конце сентября столичные парламентарии планируют встречать с космической орбиты коллегу-депутата, Героя России, летчика-космонавта Олега Артемьева.

"Благодаря цифровизации столичного парламента, он участвовал в законотворческой деятельности с борта МКС, общался со своими избирателями через социальные сети, стал специальным корреспондентом ТАСС", - отметил Шапошников.

"Уже сейчас готовимся к мероприятиям патриотической повестки. Совместно с Музеем Победы, школьными музеями, общественными организациями города будет продолжена работа в рамках реализации программы "Памяти Московского народного ополчения". К 11 октября - Дню Московского народного ополчения - запланированы патронатные акции", - анонсировал спикер.

Он подчеркнул, что Московский парламентский центр - открытая городская площадка, где наравне с законотворческой деятельность находят поддержку творческие, общественные инициативы.