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32 минуты назад

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до 14 сентября

Москва24иещё 10

Павильоны "Здоровая Москва" в этом году завершат работу 14 сентября, в этот день пациенты смогут пройти медобследование до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до 14 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за сложных погодных условий последним днем работы павильонов "Здоровая Москва" в этом сезоне станет 14 сентября. В дальнейшем горожане, прикрепленные к городским поликлиникам, смогут, как и ранее, пройти диспансеризацию в поликлинике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане могут проверить состояние организма, выявить риски развития хронических заболеваний и получить рекомендации в поликлиниках по месту прикрепления по предварительной записи. Сделать это можно на портале mos.ru, выбрав пункт "Диспансеризация" в разделе "Запись на прием к врачу", а также на портале emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Полное бесплатное обследование там займет не больше 60 минут.

Пройти диспансеризацию могут все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

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