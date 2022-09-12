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2 часа назад

В Москве запустили конкурс на название сервиса Face Pay на русском языке

ТАССиещё 3

Конкурс на новое русскоязычное название системы оплаты проезда Face Pay запустили в Москве, свои предложения необходимо отправлять чат-боту Александре. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Объявлен конкурс на русскоязычное название сервиса Face Pay
Фото: ТАССТАСС

"Мы объявляем конкурс на лучшее название сервиса Face Pay на русском языке. Отправляйте свои варианты чат-боту Александре с пометкой "Конкурс ДТ". Мы выберем 5 самых интересных, а потом предложим пассажирам проголосовать за лучшее название на портале "Активный гражданин", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что победителю конкурса подарят бесплатный проезд в городском транспорте в течение трех лет с помощью современного способа оплаты.

Сервис Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. 10 сентября 2022 года современный способ оплаты запустили на всех станциях Московского центрального кольца. Также его планируют запустить в пилотном режиме в 2022 году на "Аэроэкспрессе", а в следующем году новую функцию протестируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Кроме того, продолжается тестирование этой системы в наземном транспорте. Подключиться к Face Pay можно в приложении "Метро Москвы".

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