Объявлен конкурс на русскоязычное название сервиса Face Pay

Конкурс на новое русскоязычное название системы оплаты проезда Face Pay запустили в Москве , свои предложения необходимо отправлять чат-боту Александре. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы объявляем конкурс на лучшее название сервиса Face Pay на русском языке. Отправляйте свои варианты чат-боту Александре с пометкой "Конкурс ДТ". Мы выберем 5 самых интересных, а потом предложим пассажирам проголосовать за лучшее название на портале "Активный гражданин", - сказали в пресс-службе.

Сервис Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. 10 сентября 2022 года современный способ оплаты запустили на всех станциях Московского центрального кольца. Также его планируют запустить в пилотном режиме в 2022 году на "Аэроэкспрессе", а в следующем году новую функцию протестируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Кроме того, продолжается тестирование этой системы в наземном транспорте. Подключиться к Face Pay можно в приложении "Метро Москвы".