ЦИК признал действительными итоги муниципальных выборов в Москве

Итоги выборов депутатов в муниципальные образования Москвы признаны действительными. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в понедельник, 12 сентября.

Фото: ЦИК РФ ЦИК РФ

— По той информации, которую мы получили сейчас, случаев признания итогов голосования недействительными нет на выборах должностных лиц, на выборах депутатов предстательных органов местного самоуправления, — заявила Памфилова на брифинге ЦИК, передает «Москва24».

До этого сообщалось, что с начала голосования в столице не было выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках.

Выборы муниципальных депутатов в Москве подошли к концу. Итоговая явка составила 33,9 процента. Согласно предоставленным данным, в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 горожан, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.