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1 час назад

ЦИК признал действительными итоги муниципальных выборов в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Итоги выборов депутатов в муниципальные образования Москвы признаны действительными. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в понедельник, 12 сентября.

ЦИК признал действительными итоги муниципальных выборов в Москве
Фото: ЦИК РФЦИК РФ

— По той информации, которую мы получили сейчас, случаев признания итогов голосования недействительными нет на выборах должностных лиц, на выборах депутатов предстательных органов местного самоуправления, — заявила Памфилова на брифинге ЦИК, передает «Москва24».

До этого сообщалось, что с начала голосования в столице не было выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках.

Выборы муниципальных депутатов в Москве подошли к концу. Итоговая явка составила 33,9 процента. Согласно предоставленным данным, в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 горожан, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Голосование стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или на онлайн-платформе. Цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Элла Памфилова,ЦИК России,
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