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1 час назад

Прогноз погоды. бабьего лета в Москве не будет

Елена Прошина

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается теплая, но сырая погода. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик: бабьего лета в Москве не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бабьего лета не будет», - подчеркнул метеоролог.

Тишковец пояснил, что на погоде «скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада». В понедельник, 12 сентября, ожидаются краткосрочные осадки. Днем будет +10°-15°, ночью +5°-10°. Во вторник ожидается незначительное потепление.

По данным синоптика, в среду температура воздуха понизится до +9°-14°, пройдут сильные, обложные дожди.

В четверг и пятницу погода в регионе улучшится. Днем будет +13°-18°, ночью +7°-12°. Возможны небольшие осадки. На выходные погода не претерпит существенных изменений, уточнил Тишковец.

Напомним, что ранее синоптики обещали хорошую погоду в регионе во второй половине сентября.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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