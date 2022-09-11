Синоптик: бабьего лета в Москве не будет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается теплая, но сырая погода. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Бабьего лета не будет», - подчеркнул метеоролог.

Тишковец пояснил, что на погоде «скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада». В понедельник, 12 сентября, ожидаются краткосрочные осадки. Днем будет +10°-15°, ночью +5°-10°. Во вторник ожидается незначительное потепление.

По данным синоптика, в среду температура воздуха понизится до +9°-14°, пройдут сильные, обложные дожди.

В четверг и пятницу погода в регионе улучшится. Днем будет +13°-18°, ночью +7°-12°. Возможны небольшие осадки. На выходные погода не претерпит существенных изменений, уточнил Тишковец.