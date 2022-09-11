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1 час назад

Москвичей предупредили о мощном циклоне

Илья Родин

Синоптики сообщили, что с юга на столицу надвигается сильный циклон. В столичный регион он принесет дожди и похолодание.Об этом пишет NEWS.ru.

Москвичей предупредили о мощном циклоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «METEO», подчеркнул, что на будущей неделе ожидается пасмурная, дождливая погода.

Он уточнил, что циклон принесет осадки ближе к середине недели. Температура воздуха будет в среднем +14°-15°.

Напомним, синоптики ранее прогнозировали, что бабье лето придет в столичный регион после 19 сентября. Период комфортной погоды продлится предположительно до 26 сентября.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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