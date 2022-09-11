Москвичей предупредили о мощном циклоне

Синоптики сообщили, что с юга на столицу надвигается сильный циклон. В столичный регион он принесет дожди и похолодание.Об этом пишет NEWS.ru.

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Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «METEO», подчеркнул, что на будущей неделе ожидается пасмурная, дождливая погода.

Он уточнил, что циклон принесет осадки ближе к середине недели. Температура воздуха будет в среднем +14°-15°.