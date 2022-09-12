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29 минут назад

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

Lenta.ruиещё 4

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 19 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации на понедельник, 12 сентября, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса, отменено — два, в Домодедово изменено время вылета восьми самолетов, в Шереметьево задержаны пять рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее часто летающий самолетом мужчина, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий и назвал топ-5 советов для экономии в поездках. Во-первых, он призвал всегда отказываться от так называемых «программ защит путешествий», которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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