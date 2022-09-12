В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 19 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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По информации на понедельник, 12 сентября, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса, отменено — два, в Домодедово изменено время вылета восьми самолетов, в Шереметьево задержаны пять рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.