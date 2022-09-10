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5 минут назад

Глава «Справедливой России» предложил отменить праздничный салют в Москве

Газета.Ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить салют в честь Дня Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Миронов предложил отменить праздничный салют в Москве
Фото: ReutersReuters

Как пишет Миронов, в эти дни столица празднует свое 875-летие и по такому случаю в Москве планируется салют.

Депутат напомнил, что традиция запускать салют обрела глубокий смысл и стала символом победы во времена Великой Отечественной войны.

По его словам, поэтому в настоящее время нельзя не проводить аналогии со специальной военной операцией на Украине.

«Сейчас, мне кажется, было бы правильно отложить залпы салютов до Победы. Это будет уважительно по отношению к тем, кто сегодня с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищает всю Россию, всех ее жителей за тысячи километров от родного дома», — заявил он.

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 875-летием города, отметив, что город стремительно развивается, становится более удобным и привлекательным.

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