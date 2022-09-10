Миронов предложил отменить праздничный салют в Москве

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить салют в честь Дня Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как пишет Миронов, в эти дни столица празднует свое 875-летие и по такому случаю в Москве планируется салют.
Депутат напомнил, что традиция запускать салют обрела глубокий смысл и стала символом победы во времена Великой Отечественной войны.
По его словам, поэтому в настоящее время нельзя не проводить аналогии со специальной военной операцией на Украине.
«Сейчас, мне кажется, было бы правильно отложить залпы салютов до Победы. Это будет уважительно по отношению к тем, кто сегодня с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищает всю Россию, всех ее жителей за тысячи километров от родного дома», — заявил он.
10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 875-летием города, отметив, что город стремительно развивается, становится более удобным и привлекательным.