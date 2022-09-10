Миронов предложил отменить праздничный салют в Москве

«Сейчас, мне кажется, было бы правильно отложить залпы салютов до Победы. Это будет уважительно по отношению к тем, кто сегодня с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищает всю Россию, всех ее жителей за тысячи километров от родного дома», — заявил он.