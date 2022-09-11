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47 минут назад

Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

Вечерняя Москваиещё 7

В связи с большим потоком желающих покататься на колесе обозрения «Солнце Москвы» аттракцион возобновил работу в ограниченном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона в воскресенье, 11 сентября.

Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит обеспечить более комфортный и безопасный прием посетителей. Пассажиры, которые оформили билеты на аттракцион с 11 по 25 сентября смогут вернуть их стоимость или перенести дату посещения. Кроме того, они смогут обменять их на сувенирную продукцию колеса обозрения, передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи. Новое колесо обозрения включает 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 посетителей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,ВДНХ,
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