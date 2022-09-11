Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

В связи с большим потоком желающих покататься на колесе обозрения «Солнце Москвы» аттракцион возобновил работу в ограниченном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона в воскресенье, 11 сентября.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит обеспечить более комфортный и безопасный прием посетителей. Пассажиры, которые оформили билеты на аттракцион с 11 по 25 сентября смогут вернуть их стоимость или перенести дату посещения. Кроме того, они смогут обменять их на сувенирную продукцию колеса обозрения, передает пресс-служба.