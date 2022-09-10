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48 минут назад

Москвичам рассказали, где можно будет поесть по-царски в День города

Илья Родин

В Москве 10 и 11 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 875-му дню рождения столицы. На центральных улицах, в парках москвичей и гостей города будут ждать блюда, которые подавали к царскому столу, готовили в популярных московских трактирах.

Москвичам рассказали, где можно будет поесть по-царски в День города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Манежной площади искусные повара приготовят старорусскую скоблянку, которую подавали к царскому столу, старорусские пироги с курицей и картофелем, московский пирог с вишней и расстегаи по-московски.

Площадь Революции побалует гостей праздника похлебкой из репы по древнему рецепту, ухой по-московски из белорыбицы с пшеном, тестовской селяночкой. На перекус будут предложены старорусские пирожки с мясом, яблоками, капустой, вишней и картошкой, традиционные блины с разнообразными начинками.

На Тверской площади следует попробовать ребрышки, приготовленные по особому рецепту.

В меню на Матвеевской улице в списке деликатесов - пироги ручной работы и расстегаи, шашлыки из царской осетрины в сметане, щи из крапивы в хлебной корзине и жаркое из бычьих хвостов.

Гости Тверского бульвара смогут попробовать блюда, приготовленные по рецептам из замечательной «Книги о вкусной и здоровой пище». На площадке можно будет пообедать, например, макаронами по-флотски.

В сквере по Олонецкому проезду в Медведкове гостей ждут горячий бутерброд «Кремлевский», горячая закуска «Распутин» и московский сбитень.

Посетители площадки в Куркине попробуют хот-доги и гонконгские вафли, на Коптевском бульваре — пончики, трубочки со сгущенкой и домашние лимонады, а в сквере у Гольяновского пруда — жаркое с курицей, блины и овощи гриль.

На площадь Славы в Кузьминках завезли мраморную говядину. Из нее приготовят шашлык, бургеры и колбаски.

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