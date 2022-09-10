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5 часов назад

В параде судов в Москве приняли участие более 2 тыс. пассажиров

ТАССиещё 1

Парад судов состоялся в День города в Москве, в нем приняли участие более 2 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В параде судов в Москве приняли участие более 2 тыс. пассажиров
Фото: ТК Дептранс МосквыТК Дептранс Москвы

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году мы особое внимание уделяем водному транспорту, повышаем качество речных прогулок. В День города на Москве-реке вместе с судовладельцами мы провели Парад судов, в нем приняли участие около 2 тыс. пассажиров", - сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

В параде приняли участие 40 прогулочных теплоходов, возглавил колонну теплоход модели "Москвич" с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Колонна прошла через центр столицы: от Новоспасского моста до моста Лужников. А праздничное настроение на главных причалах создавали музыканты проекта "Музыка в метро".

Впервые Парад судов прошел с пассажирами на борту. Для удобства их посадки на причалах дополнительно разместили стойки с указанием судов, временем посадки и швартовыми местами, а также с информацией о теплоходах-участниках парада.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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