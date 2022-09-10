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3 часа назад

Около 790 млн поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет

Агентство «Москва»иещё 2

За шесть лет на Московском центральном кольце (МЦК) совершено около 790 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Около 790 млн поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За шесть лет работы МЦК стало популярным городским транспортом. Число пассажиров растет каждый год, с момента запуска совершено около 790 млн поездок. Поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развитие Московского центрального кольца. С коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска здесь двухэтажных поездов, это позволит повысить провозную способность и не снизить при этом комфорт поездок», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что в среднем в сутки по МЦК совершается больше 550 тыс. поездок. Рекордный показатель был зафиксирован 18 марта 2022 года - больше 598 тыс. поездок. При этом пассажиропоток со дня запуска вырос почти на 60%. За первый год - 98 млн поездок, а за шестой - почти 157 млн.

«Цифры подтверждают, что проект был нужен стремительно развивающемуся мегаполису. И сегодня МЦК - один из самых востребованных видов городского транспорта и один из самых комфортных для пассажиров, многие сервисы московского транспорта появились впервые именно на МЦК», - подчеркнули в пресс-службе.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,РЖД,
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