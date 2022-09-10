Москвичам рассказали о еде на площадках фестиваля «День города»

На фестивальных площадках в честь Дня города москвичам и гостям столицы предложат блюда, которые и готовили к царскому столу, и подавали в московских трактирах: здесь будут и уха, и селянка, и скоблянка, и калачи. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: Агентство Москва Агентство Москва

Традиционные московские угощения можно будет попробовать на Манежной площади, где есть и старорусская скоблянка, которую подавали к царскому столу, и традиционные московские калачи, которые тоже были весьма частым угощением на пирах. Все это можно будет запить пряным напитком «Вечерняя Москва».

На площади Революции стоит обратить внимание на похлебку из репы по древнерусскому рецепту, уху по-московски из белорыбицы с пшеном и селяночку тестовскую в лепешке. Эти же угощения есть в меню на улице Хачатуряна в Отрадном, на Профсоюзной улице в Черемушках и в сквере рядом со станцией метро «Некрасовка».

Будут на этой площадке и традиционные русские блины с разнообразными начинками, фермерские колбаски из свинины или индейки с квашенной капустой, картофелем и соленым огурчиком в хлебе. Кстати, блины и колбаски есть на Ореховом бульваре в Зябликове. А на Тверской площади советуем обратить внимание на нежнейшие ребрышки, приготовленные по особому рецепту.

На улице Адмирала Руднева (Южное Бутово) гости могут попробовать шашлык из свинины или куриного филе, бараньи ребрышки, горячую кукурузу и сосиски по-русски, а еще здесь есть блины в ассортименте и жаренные чебуреки.

В столице с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.