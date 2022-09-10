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4 часа назад

Раскрыто первое название Спасской башни Кремля в Москве

Мослента

Первое название Спасской башни Кремля раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы». По его словам, ранее башня называлась Фроловской.

Раскрыто первое название Спасской башни Кремля в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасскую башню Кремля построили в 1491 году. Постройкой этой занимался архитектор Пьетро Антонио Солари. На самом деле, сначала она называлась Фроловской, потому что рядом располагалась церковь Фрола и Лавра», — рассказал автор поста.

По его словам, нынешнее название башня получила в 1658 году, когда над ее воротами появилась икона Спаса Нерукотворного. Отмечается, что после этого проходящие через ворота люди стали снимать головные уборы, а всадники слезать с коней.

Ранее пользователи сети объяснили народное название Останкинской телебашни во времена СССР.

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