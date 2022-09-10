Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в ночь на субботу, 10 сентября, задержали и отменили почти 20 рейсов.

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Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержан один рейс и отменено четыре. Во Внуково задержали четыре рейса и отменили шесть. Также три рейса задержаны в Шереметьево.