В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
8 часов назад

Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Москва24

В аэропортах Москвы в ночь на субботу, 10 сентября, задержали и отменили почти 20 рейсов.

Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержан один рейс и отменено четыре. Во Внуково задержали четыре рейса и отменили шесть. Также три рейса задержаны в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Отмечалось, что самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители