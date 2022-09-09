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17 минут назад

В Москве существенно снизилась стоимость жилья

Мослента

В Москве существенно снизилась стоимость жилья, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости эксперты. По их оценке, за последние полгода цены упали на 15-20 процентов.

В Москве существенно снизилась стоимость жилья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В новостройках за год удвоилось предложение жилья со скидками. Вторичный рынок, где продажи в этом году идут еще слабее (их не поддерживает льготная и субсидированная застройщиком ипотека), тоже меняет ценники», — говорится в сообщении.

Цены на жилье в Москве из-за нескольких волн ажиотажного спроса росли с середины 2020 года по начало 2022-го. Затем последовала коррекция — как на первичном рынке, так и на вторичном.

Ранее стало известно, что жители столичного региона устремились покупать жилье в ипотеку.

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