Режим работы вестибюлей станции "Охотный ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена изменится с 05:30 10 сентября до окончания праздничных мероприятий в честь Дня города. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 05:30 утра 10 сентября до окончания праздничных мероприятий на станции "Охотный ряд" изменится режим работы вестибюлей. Северный вестибюль (выходы №8-9) будет работать только на выход и пересадку, южный (выходы №1-7) только на вход", - говорится в сообщении.
Также в местах проведения праздничных мероприятий по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода на прилегающих станциях метро.