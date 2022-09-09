"С 05:30 утра 10 сентября до окончания праздничных мероприятий на станции "Охотный ряд" изменится режим работы вестибюлей. Северный вестибюль (выходы №8-9) будет работать только на выход и пересадку, южный (выходы №1-7) только на вход", - говорится в сообщении.