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6 часов назад

На станции "Охотный ряд" метро Москвы изменится режим работы вестибюлей 10 сентября

ТАССиещё 2

Режим работы вестибюлей станции "Охотный ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена изменится с 05:30 10 сентября до окончания праздничных мероприятий в честь Дня города. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На станции "Охотный ряд" изменится режим работы вестибюлей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 05:30 утра 10 сентября до окончания праздничных мероприятий на станции "Охотный ряд" изменится режим работы вестибюлей. Северный вестибюль (выходы №8-9) будет работать только на выход и пересадку, южный (выходы №1-7) только на вход", - говорится в сообщении.

Также в местах проведения праздничных мероприятий по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода на прилегающих станциях метро.

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