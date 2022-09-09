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39 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде в День города

Lenta.ru

На День города в Москву придет потепление до 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это потепление не стоит связывать с началом бабьего лета.

Москвичам рассказали о погоде в День города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас наступает более веселая погода. На душе станет потеплее, потому что температура выправиться», — отметил Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал потепление на 10 и 11 сентября. По его словам, в эти дни температура повысится на два-три градуса.

«Вчера было 10-11 градусов, это максимальные значения. Сегодня уже 12-14. Заметное повышение. Но если сравнивать с нормой, то все равно температура ниже нормы на три-четыре градуса. Завтра и послезавтра будет еще более теплая погода. Температура будет 14-17 градусов, в области до 18 градусов. Это здорово, в День города можно будет погулять», — подчеркнул метеоролог.

В эти дни ветер сменится на восточный. Именно благодаря ему температура в столичном регионе повысится, объяснил он.

Вильфанд добавил, что потепление хоть и будет ощутимым, однако не ознаменует приход бабьего лета.

После выходных, 11-12 сентября, потепление продолжится, поделился он. «После прогнозируется тоже достаточно теплая погода по отношению к началу месяца. Температура будет в диапазоне от 14 до 16 градусов. И ночью заметно потеплеет. Минимальные значения будут в диапазоне от четырех до шести градусов тепла. Но будет облачно. Именно из-за этого повысятся ночные температуры. Но все равно дневные температуры будут ниже нормы на один-два градуса. Это уже нормальная осень, но все еще не бабье лето», — сказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в России наступит бабье лето. Он допустил, что это произойдет после 19 сентября.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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