Стало известно об открытии масштабной выставки в честь Петра I

«Выставочный проект посвящен преобразованиям Великого Императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Также выставка рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека Петровской эпохи. Девять разделов выставки рассказывают о новом быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе, а также о вкладе Петра в науку и образование. В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний», — сообщает пресс-служба.