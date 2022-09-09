Стало известно об открытии масштабной выставки в честь Петра I

Выставка-инсталляция «Новый человек», приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I торжественно откроется 15 сентября в Новом Манеже в Москве, сообщила «Мосленте» пресс-служба Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Стало известно, что сбор гостей сбор гостей состоится в 19:00.
«Выставочный проект посвящен преобразованиям Великого Императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Также выставка рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека Петровской эпохи. Девять разделов выставки рассказывают о новом быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе, а также о вкладе Петра в науку и образование. В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний», — сообщает пресс-служба.
Посетители смогут увидеть первую русскую газету «Ведомости» (1717 года), Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января 1699 года и его собственноручный рисунок трехцветного флага того же года из собрания Российского государственного архива древних актов.
Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других российских музеев и частных собраний.
Ранее сообщалось, что 17 сентября в Москве стартует «Фестиваля гречки», который пройдет в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».