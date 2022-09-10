Песков назвал Москву лучшим городом мира

Москва проделала очень сложный путь, это город с великой историей, лучший в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это город удобный для жителей, это город постоянно развивающийся, не стоящий на месте, это город ультрасовременный, это город, предлагающий новейшие технологии, это город, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям, это город, который признает свои проблемы для того, чтобы избавиться от этих недостатков», – цитирует ТАСС Пескова.
Он заключил, что «это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире».
На вопрос, почему День города представитель Кремля решил провести на ВДНХ, Песков заметил, что в Москве огромное количество мест, в которых следует побывать, но констатировал огромные изменения к лучшему на ВДНХ.
«Кстати, ВДНХ сегодня даже вспоминал президент [РФ Владимир Путин], когда он выступал в Зарядье на торжественном мероприятии, он говорил, что ВДНХ из такой свалки благодаря усилиям современной Москвы, мэра Москвы, превратилась просто в жемчужину», – заявил пресс-секретарь президента.
Ранее в субботу Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в парке «Зарядье».
Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й день рождения. По этому поводу в столице проходят множество праздничных мероприятий.