Песков назвал Москву лучшим городом мира

«Это город удобный для жителей, это город постоянно развивающийся, не стоящий на месте, это город ультрасовременный, это город, предлагающий новейшие технологии, это город, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям, это город, который признает свои проблемы для того, чтобы избавиться от этих недостатков», – цитирует ТАСС Пескова.