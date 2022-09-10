Москвичей предупредили об активизации клещей

«Тепло постепенно уходит, но не стоит забывать, что сезон активности клещей длится по октябрь-ноябрь. Жару эти опасные членистоногие не любят, поэтому осенью начинается вторая фаза активности кровососов», — говорится в сообщении.

При выезда на природу «Мосприрода» советует надевать головные уборы и выбирать облегающую закрытую одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами. Обувь должна быть высокой, а штанины заправлены в носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. Для профилактики рекомендуется применение репеллентов, прогулки по тропинкам, поскольку клещи прячутся в траве, и осмотр себя, детей и домашних питомцев каждые два часа прогулки и по возвращении домой.