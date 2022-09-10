В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Москвичей предупредили об активизации клещей

Мослентаиещё 1

Об активизации клещей предупредили москвичей в Telegram-канале «Мосприроды». Ведомство напомнило о соблюдении мер личной безопасности

Москвичей предупредили об активизации клещей
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Тепло постепенно уходит, но не стоит забывать, что сезон активности клещей длится по октябрь-ноябрь. Жару эти опасные членистоногие не любят, поэтому осенью начинается вторая фаза активности кровососов», — говорится в сообщении.

При выезда на природу «Мосприрода» советует надевать головные уборы и выбирать облегающую закрытую одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами. Обувь должна быть высокой, а штанины заправлены в носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. Для профилактики рекомендуется применение репеллентов, прогулки по тропинкам, поскольку клещи прячутся в траве, и осмотр себя, детей и домашних питомцев каждые два часа прогулки и по возвращении домой.

При укусе клеща следует немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт. Врач выяснит обстоятельства укуса и примет решение о необходимости дополнительных лечебных и профилактических мер, уточнили специалисты.

Ранее стало известно о том, что более десяти тысяч человек пострадали от укусов клещей летом в Подмосковье. По данным ведомства, в медицинских учреждениях зарегистрировано 10626 обращений за медицинской помощью из-за укусов насекомых.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители