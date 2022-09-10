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4 часа назад

В Москве перекроют движение на нескольких улицах из-за мероприятий ко Дню города

ТАССиещё 1

Движение транспорта будет недоступно в эти выходные на некоторых улицах столицы в связи с проведением мероприятий по случаю 875-летия Москвы. Также на время празднования Дня города изменятся несколько маршрутов общественного транспорта.

В Москве перекроют движение на нескольких улицах из-за мероприятий ко Дню города
Фото: ТАССТАСС

До 08:00 12 сентября в центре Москвы нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, соседним переулкам, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду. А вечером в субботу в связи с запуском фейерверков движение перекроют на участках Большого Москворецкого моста, Москворецкой улицы и набережной, площади Васильевский спуск, улиц Ильинка и Варварка, а также Кремлевской, Софийской и Раушской набережных. Также ограничение движения транспорта ввели на нескольких улицах в районе стадиона "Лужники". В местах перекрытий временно будет запрещена парковка.

Помимо этого, 10 сентября с 10:00 до 23:00 и 11 сентября с 13:00 до 21:00 перекроют движение на боковом проезде Кутузовского проспекта от пересечения с Проектируемым проездом № 1138 до пересечения с улицей Генерала Ермолова. В столице изменили и некоторые маршруты наземного транспорта. Например, маршрут автобуса М1 между станцией метро "Пушкинская" и Большим Каменным мостом пройдет по Бульварному кольцу через станцию метро "Кропоткинская". Временно разделятся на два маршруты М2, М3, М6, М7, М9, а короче станут маршруты автобусов, Е10, Е30, М40, С344 и ночные - Н1, Н2, Н11, Н12.

За порядком в ходе праздничных мероприятий 10 сентября проследят около 5,5 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. сотрудников полиции, почти 2 тыс. представителей Росгвардии, более 200 народных дружинников, а также около 300 работников частных охранных организаций. 11 сентября задействуют более 5 тыс. человек.

В этом году столица отмечает 875-й день рождения. Празднование Дня города состоится 10 и 11 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

Новости Москвы,Росгвардия,
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