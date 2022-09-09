В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

В центре Москвы открыли памятник Кобзону

ТАССиещё 9

Монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В центре Москвы открыли памятник Кобзону
Фото: ТАССТАСС

Мероприятие прошло в преддверии 85-летия со дня рождения знаменитого деятеля искусств. На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги, среди которых вдова артиста Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов и многие другие.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.

Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец похоронен на Востряковском кладбище столицы.

Новости Москвы,Евгений Герасимов,Александр Кибовский,Иосиф Кобзон,Михаил Швыдкой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители