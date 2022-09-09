В центре Москвы открыли памятник Кобзону

Монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Мероприятие прошло в преддверии 85-летия со дня рождения знаменитого деятеля искусств. На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги, среди которых вдова артиста Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов и многие другие.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.