Москвичам рассказали о реализации программы "От дома до дома"

— За последние девять лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик. Мы привыкли к тому, что идем по нашим улицам — они чистые, ухоженные. Но, безусловно, может быть, где-то кто-то там что-то бросил… Но город занимает первые места и занимал, и мировое сообщество признавало нас лидерами в создании городской среды, и мы были первыми и, по сути дела, остаемся сейчас, — подчеркнул Бирюков.