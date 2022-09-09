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8 часов назад

Москвичам рассказали о реализации городской программы «От дома до дома»

Вечерняя Москваиещё 4

Городская программа «От дома до дома» является одним из проектов по благоустройству столичных территорий, который успешно реализуется уже девять лет. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 сентября.

Москвичам рассказали о реализации программы "От дома до дома"
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— За последние девять лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик. Мы привыкли к тому, что идем по нашим улицам — они чистые, ухоженные. Но, безусловно, может быть, где-то кто-то там что-то бросил… Но город занимает первые места и занимал, и мировое сообщество признавало нас лидерами в создании городской среды, и мы были первыми и, по сути дела, остаемся сейчас, — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что ко Дню города столичные службы благоустроили 3 156 городских объектов, среди которых Волоколамское шоссе, площадь ДНР, Яуза, Битцевский лесопарк и другие.

Заммэра подчеркнул, что в порядок уже привели несколько исторических переулков, в том числе Вознесенский, расположенный рядом с Тверской улицей. Помимо прочего, также были завершены городские работы рядом с Павелецким вокзалом и на Кожевнической улице, передает «Москва 24».

Кроме этого, в рамках проекта по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники городские службы облагородили 18 исторических мест столицы в преддверии Дня города.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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