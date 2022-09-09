Власти высказались о платном въезде в Москву

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти не планируют вводить платный въезд в столицу. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Так чиновник ответил на вопрос о том, изменилась ли концепция властей по поводу въезда в Москву.
«У нас нет задачи прорабатывать такой проект [платного въезда - прим.ред.]», - подчеркнул Ликсутов.
В 2014 году на международном экспертном совете по вопросам транспорта эксперты порекомендовали ввести плату за въезд в центр Москвы.
В мэрии отмечали, что прорабатывают этот вопрос, но никакой конкретики пока нет. СМИ писали, что плату за въезд в качестве пилотного проекта могут ввести на территории «Москва-Сити».
Глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев допускал, что если ситуация с пробками ухудшится, власти могут пойти на экстренную меру - платный въезд в центр или город в целом.