Власти высказались о платном въезде в Москву

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти не планируют вводить платный въезд в столицу. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так чиновник ответил на вопрос о том, изменилась ли концепция властей по поводу въезда в Москву.

«У нас нет задачи прорабатывать такой проект [платного въезда - прим.ред.]», - подчеркнул Ликсутов.

В 2014 году на международном экспертном совете по вопросам транспорта эксперты порекомендовали ввести плату за въезд в центр Москвы.

В мэрии отмечали, что прорабатывают этот вопрос, но никакой конкретики пока нет. СМИ писали, что плату за въезд в качестве пилотного проекта могут ввести на территории «Москва-Сити».