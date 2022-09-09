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1 час назад

Власти высказались о платном въезде в Москву

Мария Иванова

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти не планируют вводить платный въезд в столицу. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Власти высказались о платном въезде в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так чиновник ответил на вопрос о том, изменилась ли концепция властей по поводу въезда в Москву.

«У нас нет задачи прорабатывать такой проект [платного въезда - прим.ред.]», - подчеркнул Ликсутов.

В 2014 году на международном экспертном совете по вопросам транспорта эксперты порекомендовали ввести плату за въезд в центр Москвы.

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В мэрии отмечали, что прорабатывают этот вопрос, но никакой конкретики пока нет. СМИ писали, что плату за въезд в качестве пилотного проекта могут ввести на территории «Москва-Сити».

Глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев допускал, что если ситуация с пробками ухудшится, власти могут пойти на экстренную меру - платный въезд в центр или город в целом.

Новости Москвы,Сергей Канаев,Максим Ликсутов,
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