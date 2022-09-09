Москвичам пообещали в пятницу восьмибалльные пробки

По данным ЦОДД, вечером 9 сентября ожидаются пробки до 8 баллов. Движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса столицы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин открыл первый участок трассы М-12 «Москва – Казань» в Подмосковье. В госкомпании «Автодор» отметили, что водители смогут проехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуево по трем полосам движения, минуя перегруженную федеральную дорогу М7 «Волга». Ожидается, что это позволит заранее съехать с М7 и не стоять в пробках в районе Ногинска.