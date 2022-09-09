Названы лучшие места для свиданий в Москве

Лучшие места для свиданий в Москве назвали участники специального голосования в проекте «Активный гражданин», сообщает в пятницу, 9 сентября, сайт мэра и правительства столицы.

Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва» Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Самым романтичным местом в городе москвичи считают Патриаршие пруды, за эту локацию проголосовали почти 11 процентов участников. На втором месте ВДНХ — более 10 процентов голосов. На третьем оказались Воробьевы горы.

Лучшей смотровой площадкой города москвичи назвали Воробьевы горы. Второй по популярности оказалась площадка на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Тройку лидеров замкнул парк «Зарядье».