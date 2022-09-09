Названы самые яркие события Дня города в Москве

«Мослента» назвала самые яркие события предстоящего Дня города, который отпразднуют в Москве в предстоящие субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября. Праздничные площадки с бесплатным входом будут организованы во всех округах и районах столицы.

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Всего на эти выходные запланировано около 200 крупных мероприятий: фестивалей, детских программ, концертов классической и современной музыки. Их выбрали сами горожане на портале «Активный гражданин». Так, например, в парке искусств «Музеон» состоится большой фестиваль «ДВИЖ Фест», где выступят более 100 различных исполнителей, среди которых Егор Крид, Rita Dakota, Анастасия Волочкова, Катя Голышева, Диана Астер и другие.

На Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и традиционная ярмарка. Здесь можно будет купить сувениры, поделки, посуду, игрушки, созданные подопечными благотворительных организаций, а также принять участие в мастер-классах.

На Поклонной горе с концертом выступят популярные российские звезды, а на ВДНХ проведут фестиваль творчества «Ярко в парке: путешествие по России» и международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Также гостей площадки ждет светотехническое представление.

Программы, приуроченные к празднику, будут организованы также в парке «Зарядье», в «Лужниках», в парке «Сокольники», в Гончарном парке, в Перовском парке, в саду «Эрмитаж».

Фейерверки запустят в субботу, 10 сентября, в 21:00 на 23 столичных площадках.