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5 часов назад

Москвичи потеряли интерес к торговым центрам

Мослента

Москвичи потеряли интерес к ТЦ — поток посетителей в торговых центрах города стал меньше на 30 процентов по сравнению с допандемийным периодом. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит ТАСС.

Москвичи потеряли интерес к торговым центрам
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

«Мы видим, что поток покупателей не восстановился еще с 2020 года — в среднем он на 30 процентов ниже. Это не связано с текущей ситуацией. При этом растет средний чек в торговых центрах», — отметил Ефимов. По его словам, сейчас бизнес адаптируется к новому формату.

Ранее стало известно, что магазины экономкласса задумали заменить в ТЦ ушедшие из России компаниию

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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