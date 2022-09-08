Москвичи потеряли интерес к торговым центрам

«Мы видим, что поток покупателей не восстановился еще с 2020 года — в среднем он на 30 процентов ниже. Это не связано с текущей ситуацией. При этом растет средний чек в торговых центрах», — отметил Ефимов. По его словам, сейчас бизнес адаптируется к новому формату.