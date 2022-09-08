Москвичи потеряли интерес к торговым центрам

Москвичи потеряли интерес к ТЦ — поток посетителей в торговых центрах города стал меньше на 30 процентов по сравнению с допандемийным периодом. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит ТАСС.
«Мы видим, что поток покупателей не восстановился еще с 2020 года — в среднем он на 30 процентов ниже. Это не связано с текущей ситуацией. При этом растет средний чек в торговых центрах», — отметил Ефимов. По его словам, сейчас бизнес адаптируется к новому формату.
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