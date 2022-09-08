В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве в День города

Вечерняя Москваиещё 2

Фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный к 875-летию Москвы, пройдет в Парке Горького 10–11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Комитета общественных связей и молодежной политики столицы в четверг, 8 сентября.

Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве в День города
Фото: агн "Москва"агн "Москва"

— Старт фестивалю будет дан 10 сентября в 11:30 в «Спортсквере» на «Зарядке с чемпионом». <...> Торжественное открытие фестиваля пройдет 10 сентября в 12:00 на главной сцене, ведущие поделятся программой двухдневного фестиваля и расскажут о мероприятиях, которые смогут посетить гости праздника, — отметили в пресс-службе.

Площадку фестиваля поделят на четыре тематические зоны: молодежные проекты, работа некоммерческих организаций, волонтерская деятельность и благотворительность.

В рамках мероприятия запланированы «Мыльная дискотека» — танцы с использованием мыльных пушек, карнавальное шествие «Сердце города» и массовая танцевальная игра Just dance. Всего же фестивальная программа включает в себя более 40 мастер-классов, 20 интерактивных и спортивных площадок, благотворительный маркет, лекции, концерт, флешмоб и показательные выступления спортсменов.

На окружных площадках фестиваля «День города», который пройдет 9–11 сентября, жители столицы смогут посетить спектакли столичных театров, а также концерты Валерии, Джигана, Олега Майами, Ирины Дубцовой и так далее. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители