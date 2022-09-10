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6 часов назад

В саду «Эрмитаж» проходит театральный фестиваль

Москва меняетсяиещё 2

В День города в саду «Эрмитаж» с 12:00 до 23:00 проводится фестиваль «Театральный марш». Артисты и участники образовательного проекта Театра им. Станиславского подготовили музыкальную и просветительскую программы.

В саду «Эрмитаж» проходит театральный фестиваль
Фото: © Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко© Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Утро в саду началось с «Балетной зарядки». Для гостей фестиваля ее проводят артисты балетной труппы театра. Занятия для детей проходят в «Мастерской будущих художников». Художники театра рассказывают детям, как можно сделать необычные костюмы и декорации из самых простых вещей.

С 15:50 до 16:50 на Большой сцене выступят солисты оперы и хора театра с программой «Мелодии любви». Они исполнят арии из любимых зрителями оперетт Жака Оффенбаха, Франца Легара, Имре Кальмана и Иоганна Штрауса. В 21:00 начнется праздничный фейерверк.

Вход на все мероприятия свободный. Для занятий в «Мастерской» нужна регистрация. Адрес: ул. Каретный ряд, 3.

Новости Москвы,Франц Легар,Имре Кальман,Иоганн Штраус,Жак Оффенбах,Эрмитаж,
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