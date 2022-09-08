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13 часов назад

Останкинская телебашня откроется для посещения 19 сентября

Елена Прошина

Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября. Гостям снова будут доступны экскурсионные маршруты, смотровая площадка, а также световое шоу. Об этом говорится на официальном сайте башни.

Останкинская телебашня откроется для посещения 19 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 19 сентября мы снова ждем Вас в гости на высоте 337 метров одного из самых высоких сооружений Европы», - говорится в сообщении.

Так, посетителям снова будут доступны два экскурсионных маршрута: «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00). Гостей ждет обновленная территория, смотровая площадка на уровне 337 м с секциями прозрачного пола. Гости также смогут посетить открытые балконы на отметках 85 м и 340 м.

Кроме того, откроется и экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, ресторан «Седьмое небо» с вращающимся полом. С наступлением сумерек каждые 20 минут для гостей будет проходить космическое свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.

Напомним, Останкинская телебашня была закрыта для посещений 24 февраля после начала специальной военной операции на Украине.

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