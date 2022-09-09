Назван срок запуска беспилотников по рекам Москвы

«Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе... Что еще важно, зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло. Протестируем все системы, связанные с навигацией, движением», — пояснил Ликсутов.