Названа самая популярная у москвичей станция МЦК

«Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала «Нижегородская» — в будни ее поток достигал в среднем более 47 тысяч пассажиров. По росту пассажиропотока станций первое место тоже у «Нижегородской» — со дня запуска МЦК ей стали пользоваться уже почти в четыре раза больше людей», — сказано в сообщении.