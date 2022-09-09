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38 минут назад

Названа самая популярная у москвичей станция МЦК

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Самая популярная у москвичей станция МЦК названа в Telegram-канале столичного Дептранса.

Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала «Нижегородская» — в будни ее поток достигал в среднем более 47 тысяч пассажиров. По росту пассажиропотока станций первое место тоже у «Нижегородской» — со дня запуска МЦК ей стали пользоваться уже почти в четыре раза больше людей», — сказано в сообщении.

На втором месте по востребованности стала станция «Площадь Гагарина», где за сутки проходят 41,7 тысячи пассажиров. На третьей строчке расположилась станция «Ростокино» (37,3), на четвертой — «Ботанический сад» (29,3), а на пятой — «Кутузовская» (28,1).

Ранее сообщалось о круглосуточной работе метро и МЦК в День города. Мэр добавил, что для удобства горожан и гостей столицы в предстоящие выходные будут работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов.

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