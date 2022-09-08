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14 часов назад

В Москве модернизировали ещё три поликлиники

RT на русскомиещё 7

В Москве ещё три городские поликлиники открыли после реконструкции — на улицах 2-й Владимирской, Мосфильмовской и в Шмитовском проезде.

В Москве модернизировали еще три поликлиники
Фото: mos.rumos.ru

Медпомощь в них смогут получить тысячи москвичей, передаёт НТВ.

«В 2019 году мы разработали программу комплексной реконструкции городских поликлиник. В неё вошло 201 здание. Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы», — подвёл предварительные итоги мэр столицы Сергей Собянин.

Завершить программу капремонта поликлиник планируют в следующем году.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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