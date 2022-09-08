В Москве модернизировали еще три поликлиники

«В 2019 году мы разработали программу комплексной реконструкции городских поликлиник. В неё вошло 201 здание. Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы», — подвёл предварительные итоги мэр столицы Сергей Собянин.