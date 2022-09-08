Музей транспорта Москвы представит новую инсталляцию на ВДНХ

Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию "Машина времени" в историческом портике павильона "Транспорт СССР" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе музея.

"Десятого сентября Музей транспорта Москвы откроет тотальную инсталляцию в историческом портике павильона "Транспорт СССР" на ВДНХ - на своей флагманской площадке. Инсталляция "Машина времени" предварит новую выставку музея "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая откроется в павильоне в конце осени", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова , по задаче мэра Москвы Сергея Собянина они организуют мероприятия, на которых жители могут больше узнать о столице и ее истории.

"Ко Дню города мы вновь откроем двери Музея транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Здесь мы не только расскажем о том, какой будет новая выставка музея, но и вместе с экспертами транспортного комплекса и приглашенных организаций обсудим, какие изменения ждут город и транспорт в будущем", - сказал Ликсутов.

В пресс-службе отметили, что инсталляция "Машина времени" - это символ выставки "Вы находитесь здесь. Вчера. Сегодня. Послезавтра" и собирательный художественный образ столицы, который построен на таких принципах как постоянное движение, изменение и масштабность. Тотальная инсталляция, созданная при участии видеохудожника Ильи Шагалова и архитектора Сергея Неботова - олицетворение неразрывной связи транспорта и Москвы во всем их центростремительном движении и постоянном развитии.