В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
13 часов назад

Праздничные салюты по случаю Дня города пройдут на 23 площадках

Агентство «Москва»иещё 8

В Москве 10 сентября прогремят салюты по случаю Дня города. Об этом сообщается на сайте столичного департамента культуры.

«10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тыс. залпов. Наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная (между Парящим и Большим Москворецким мостом), Парк Победы на Поклонной горе, акватория Москвы-реки в районе Печатники, ул. Кадырова в районе Южное Бутово, Парк Горького, Таганский парк», - говорится в сообщении.

В этом году столица отмечает 875-й день рождения. Во всех округах и районах Москвы пройдет более 200 праздничных мероприятий.

Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители