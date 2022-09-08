Праздничные салюты по случаю Дня города пройдут на 23 площадках

«10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тыс. залпов. Наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная (между Парящим и Большим Москворецким мостом), Парк Победы на Поклонной горе, акватория Москвы-реки в районе Печатники, ул. Кадырова в районе Южное Бутово, Парк Горького, Таганский парк», - говорится в сообщении.