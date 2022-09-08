Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В московских аэропортах 8 сентября были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Так, в Домодедово были задержаны пять рейсов, в Шереметьево — два рейса, отменены еще пять вылетов. Во Внуково задержано отправление пяти рейсов, также отменен вылет еще пяти самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.