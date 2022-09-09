Москвичи стали откладывать больше сбережений

Жители Москвы стали откладывать больше сбережений на «черный день». Стало известно, что москвичи в полтора раза чаще, чем жители российских регионов, откладывают деньги на случай потери работы. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

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По результатам исследования, 66 процентов опрошенных москвичей имеют достаточную финансовую подушку безопасности в случае потери работы. При этом среди жителей России денежные накопления имеют только 46 процентов опрошенных.

Доля москвичей, которые могут прожить на свои сбережения полгода и более, выше, чем в среднем по России (24 процента против 15 процентов среди всех россиян). Еще 25 процентов москвичей при потере работы смогут поддерживать привычную жизнь один-три месяца. Не имеют финансовой подушки безопасности 48 процентов россиян и 30 процентов москвичей.

Аналитики отмечают, что наибольшая доля трат всех россиян приходится на продукты питания, услуги ЖКХ, аренду жилья, покупку личных вещей и оплату транспорта. Траты на посещение досуговых мест и кафе оказались на последнем месте.