В московских поликлиниках появился новый цифровой инструмент

В девяти московских поликлиниках начали внедрять цифровые паспорта. Они призваны упростить работу главврачей и повысить эффективность управления медучреждениями. О новом сервисе рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Цифровой паспорт позволит главврачам и их заместителям в онлайн-режиме следить за актуальной статистической информацией по всем филиалам и пациентам той или иной поликлиники. «Главный врач также сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории», — пояснила Ракова.

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Вскоре новый сервис планируется внедрить во всех поликлиниках столицы, отметила заммэра.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

После завершения пилота цифровой инструмент станет доступен всем главным врачам и их заместителям всех московских поликлиник. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, будет обновляться в режиме реального времени и станет доступна руководителям медучреждений в любой момент в удобном формате, что существенно экономит время

Благодаря цифровому паспорту руководители поликлиник могут учесть, оценить и проанализировать широкий набор данных, характеризующих работу медучреждения и качество оказания услуг. В интерфейсе паспорта содержатся иконки с сигнальной информацией, которые оповещают, если с пациентами что-то происходит: вызовы скорой помощи, госпитализация, постановка на наблюдение по отдельным видам заболеваний или, например, отклонение значений лабораторных исследований.

Новый сервис отчасти напоминает паспорт участка, который стал доступен всем педиатрам и терапевтам Москвы в 2021 году. Ключевое отличие цифрового паспорта в том, что главным врачам и их заместителям доступна сводная информация по всем филиалам и участкам и по медучреждению в целом. Система фильтрации позволяет формировать списки пациентов в разрезе филиалов или участков согласно заданным параметрам: временному периоду, профилю участка, полу и возрасту, адресу проживания и так далее.

пациенты на наблюдении;

младенцы, которым необходим внеочередное посещение патронажной сестры;

пациенты с группами инвалидности;

пациенты из групп риска по определенным заболеваниям;

прошедшие или не прошедшие диспансеризацию или профосмотры;

льготники. Кроме того, главврачи могут получать статистику по количеству пациентов разных групп, среди них:

Помимо этого, через цифровой паспорт можно фильтровать список пациентов по вызову скорой помощи, по отклонениям лабораторных исследований, прикреплению к поликлинике за последние 30 дней, госпитализации за двое суток, выписке из стационара за последние двое суток, по постановке или снятии с наблюдения за двое суток и других.

«Благодаря такой аналитической системе руководители поликлиник смогут отслеживать в режиме онлайн состояние здоровья всех прикрепленных пациентов, а также контролировать работу своих сотрудников. Это существенно экономит время, потому что не придется работать с бумажными списками или искать в системе отдельные медкарты пациентов — теперь вся статистическая информация доступна главным врачам в едином цифровом сервисе», — рассказала ЛилиЛилия Лаврова, главный врач Диагностического центра № 3.