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7 часов назад

Столичный ветеринар назвала условие для усыпления животного

Мослента

Условие для усыпления животного назвала «Мосленте» столичный ветеринар со стажем более десяти лет Вера Дубовикова.

Столичный ветеринар назвала условие для усыпления животного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас без смертельного диагноза ни о каком усыплении не может быть и речи. Если есть показания несовместимые с жизнью, нам ничего не остается, как усыпить беднягу. Это морально очень тяжелый процесс, к которому невозможно привыкнуть. Многие врачи вообще отказываются это делать по этическим соображениям», — сказала Дубовикова.

Профессия ветеринара одна из самых тяжелых, потому что приходится лишать животных жизни. Поэтому Вера старается думать, что помогает в этот момент зверьку и избавляет его от мук. По ее словам, люди часто приносят питомцев на усыпление без видимых на то причин. При чем раньше это было допустимо. Благо сейчас, в современном мире и в адекватных клиниках ни один ветеринар не возьмется за это, если нет показаний, отметила ветеринар.

Ранее названы самые опасные для домашних питомцев продукты со стола человека. По его словам, нередко вкусное, по мнению хозяина, лакомство может быть ядом для питомца.

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