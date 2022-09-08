Столичный ветеринар назвала условие для усыпления животного

Условие для усыпления животного назвала «Мосленте» столичный ветеринар со стажем более десяти лет Вера Дубовикова.
«Сейчас без смертельного диагноза ни о каком усыплении не может быть и речи. Если есть показания несовместимые с жизнью, нам ничего не остается, как усыпить беднягу. Это морально очень тяжелый процесс, к которому невозможно привыкнуть. Многие врачи вообще отказываются это делать по этическим соображениям», — сказала Дубовикова.
Профессия ветеринара одна из самых тяжелых, потому что приходится лишать животных жизни. Поэтому Вера старается думать, что помогает в этот момент зверьку и избавляет его от мук. По ее словам, люди часто приносят питомцев на усыпление без видимых на то причин. При чем раньше это было допустимо. Благо сейчас, в современном мире и в адекватных клиниках ни один ветеринар не возьмется за это, если нет показаний, отметила ветеринар.
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