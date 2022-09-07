В честь Дня города Северный речной вокзал подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— День города здесь будет насыщенная развлекательная программа с мастер-классами, зрелищными шоу и музыкальными выступлениями. Приглашаем вместе отпраздновать 875-летие Москвы, — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Так, гости вокзала смогут посетить урок акварельной живописи, мастер-класс по созданию декоративного панно и даже принять участие в красочном забеге.

Ликсутов добавил, что за два года после масштабной реставрации Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест для отдыха горожан. Его посетили более трех миллионов человек, прошло свыше 300 мероприятий, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».