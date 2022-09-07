Иммерсивные экскурсии о блокадном Ленинграде появились в Музее Победы

— Мы приглашаем москвичей и гостей столицы посетить нашу уникальную экскурсию, которая позволяет буквально погрузиться в события тех лет. Уверены, программа не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых, — говорится в сообщении.

Кроме того, гид расскажет об оккупации Ленинградской области, уничтожении мирных жителей и эвакуации музейных ценностей. Гости буквально смогут заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку» — не закрывавшуюся ни на один день, а также в госпиталь, где медики, едва живые от голода, спасали умирающих людей.