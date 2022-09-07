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15 часов назад

Иммерсивные экскурсии о блокадном Ленинграде появились в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 1

Музей Победы запустил специальный цикл тематических иммерсивных экскурсий «Подвиг Народа. Непокоренный Ленинград». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Иммерсивные экскурсии о блокадном Ленинграде появились в Музее Победы
Фото: Музей ПобедыМузей Победы

— Мы приглашаем москвичей и гостей столицы посетить нашу уникальную экскурсию, которая позволяет буквально погрузиться в события тех лет. Уверены, программа не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых, — говорится в сообщении.

Посетители пройдут по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Там объединены возможности театра и кино, подлинные артефакты и исторически достоверные декорации.

Мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами. Голографические проекции, фильмы-реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра создают «эффект присутствия».

Кроме того, гид расскажет об оккупации Ленинградской области, уничтожении мирных жителей и эвакуации музейных ценностей. Гости буквально смогут заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку» — не закрывавшуюся ни на один день, а также в госпиталь, где медики, едва живые от голода, спасали умирающих людей.

5 сентября в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда. В экспозиции представлено 40 раритетных экспонатов из фондов музея: фотографии, документы, печатные издания, выходившие в блокадном городе.

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