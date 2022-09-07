Многофункциональный комплекс появится в Зябликово

В столичном районе Зябликово построят многофункциональный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в среду, 7 сентября.
По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на данный момент на территории площадью 0,08 гектар находится нежилое здание с объектами сопутствующей торговли площадью около 470 квадратных метров.
На участке специалисты возведут трехэтажный многофункциональный комплекс с помещениями для торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также
Новый жилой комплекс появится на Саввинской набережной в столичном районе Хамовники. Для отделки здания специалисты применят металлические кассеты с декоративным покрытием, крупноформатные элементы из стеклофибробетона. Общая площадь шестиэтажного комплекса составит 22,4 квадратного метра. Для жильцов здесь обустроят спа-комплекс с 25-метровым бассейном, а на первом этаже разместятся библиотека.