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30 минут назад

Многофункциональный комплекс появится в Зябликово

Вечерняя Москва

В столичном районе Зябликово построят многофункциональный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в среду, 7 сентября.

Многофункциональный комплекс появится в Зябликово
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя МоскваВладимир Смоляков / Вечерняя Москва

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на данный момент на территории площадью 0,08 гектар находится нежилое здание с объектами сопутствующей торговли площадью около 470 квадратных метров.

На участке специалисты возведут трехэтажный многофункциональный комплекс с помещениями для торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также

Новый жилой комплекс появится на Саввинской набережной в столичном районе Хамовники. Для отделки здания специалисты применят металлические кассеты с декоративным покрытием, крупноформатные элементы из стеклофибробетона. Общая площадь шестиэтажного комплекса составит 22,4 квадратного метра. Для жильцов здесь обустроят спа-комплекс с 25-метровым бассейном, а на первом этаже разместятся библиотека.

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