Многофункциональный комплекс появится в Зябликово

В столичном районе Зябликово построят многофункциональный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в среду, 7 сентября.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на данный момент на территории площадью 0,08 гектар находится нежилое здание с объектами сопутствующей торговли площадью около 470 квадратных метров.

На участке специалисты возведут трехэтажный многофункциональный комплекс с помещениями для торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также