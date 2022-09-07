В центре «Фобос» предупредили, что в столичном регионе ожидаются проливные дожди. До утра четверга (8 сентября) выпадет до 7 мм осадков, что составляет 10% от сентябрьской нормы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Ведущий специалист центра Евгений Тишковец уточнил, что «осадки будут только усиливаться», так как через регион проходит мощный североатлантический циклон.
Метеоролог порекомендовал в обязательном порядке брать с собой зонты при выходе на улицу.
Синоптик Александр Шувалов подчеркнул, что ожидается сильное похолодание, температура будет держаться на уровне +10°-15°.
По его сведениям, в четверг и пятницу осадков не будет. В пятницу юго-восточный ветер немного прогреет воздух, вплоть до +16°.