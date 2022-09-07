Московский зоопарк запустит проект о белых медведях

Московский зоопарк с 12 сентября запускает просветительский проект для школьников "Белый медведь в природе и неволе". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Занятия в рамках образовательной программы продлятся до апреля следующего года. Присоединиться к ним смогут ученики младших классов. В ходе занятий специалисты зоопарка расскажут детям непосредственно о полярном животном, а также продемонстрируют условия его естественного обитания. Предусмотрены также интерактивные занятия, в частности, школьники смогут создать макет вольера и поучаствовать в криоэксперименте.

Отмечается, что записать ребенка на обучение по программе можно, отправив письмо на почту проекта openlab@moscowzoo.ru.