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1 час назад

Прогноз погоды: названы сроки наступления бабьего лета в Москве

Елена Прошина

Потепление придет в Москву лишь к концу месяца. Бабье лето начнется не раньше 20 сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября», — сказал синоптик.

По его словам, к потеплению приведут «подвижки в изменении атмосферной циркуляции». При этом первую половину месяца погода будет прохладной. Температура воздуха не превысит 10–15 градусов.

На текущей недели самым теплым днем станет пятница, 9 сентября. В этот день температура воздуха будет плюс 16–18 градусов.

Ранее Александр Шувалов сообщил, что в День города, 10 сентября москвичей ожидает теплая солнечная погода без осадков. При этом будет много солнца, а днем воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. В воскресенье температура останется на том же уровне. Во второй половине дня, возможно, пойдет дождь.

Новости Москвы,Погода,Видео,Александр Шувалов,
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