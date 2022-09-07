Потепление придет в Москву лишь к концу месяца. Бабье лето начнется не раньше 20 сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября», — сказал синоптик.

По его словам, к потеплению приведут «подвижки в изменении атмосферной циркуляции». При этом первую половину месяца погода будет прохладной. Температура воздуха не превысит 10–15 градусов.

На текущей недели самым теплым днем станет пятница, 9 сентября. В этот день температура воздуха будет плюс 16–18 градусов.